Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве. Деловая газета "Взгляд"
Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева. Lenta.ru
«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят — будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия. Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал он. Парламентская газета
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что намерен «вернуть» Крым, когда у него будут средства. При этом ряд западных политиков обеспокоены потенциальной реакцией России на попытки Киева добраться до полуострова. Вечерняя Москва
Ранее глава киевского режима выразил сомнение в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО. Свободная пресса