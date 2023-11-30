Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева. Lenta.ru

«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят — будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия. Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись», — сказал он. Парламентская газета