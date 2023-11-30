Нетаньяху заявил о желании продолжить обсуждение с Блинкеном "следующей фазы" в Газе

"Хотел бы выразить нашу признательность за вашу [США] поддержку с самого начала - президенту [США], вам лично и вашему окружению - в войне по ликвидации ХАМАС и в обеспечении освобождения наших заложников", - сказал Нетаньяху, обращаясь к Блинкену. "Вы очень помогли в этом, и мы очень это ценим, очень", - добавил израильский премьер.