Макрон обсудит с ближневосточными лидерами на COP28 палестино-израильский конфликт
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует встретиться с лидерами ближневосточных стран на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта и освобождение заложников. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Программа визита французского лидера пока не опубликована, однако известно, что среди его собеседников будут президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Израиля Ицхак Герцог. Также после конференции он планирует отправиться в Катар, где проведет переговоры с эмиром этой страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
В окружении Макрона утверждают, что его поездка будет иметь "существенную дипломатическую составляющую". Он планирует вновь затронуть тему освобождения всех заложников ХАМАС, среди которых по-прежнему находятся пять граждан Франции. Также он надеется убедить своих собеседников в том, что" необходимо уже сейчас работать над тем, чтобы возобновить урегулирование на основе решения о создании двух государств - израильского и палестинского".