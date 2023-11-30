Макрон обсудит с ближневосточными лидерами на COP28 палестино-израильский конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует встретиться с лидерами ближневосточных стран на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта и освобождение заложников. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон обсудит с ближневосточными лидерами на COP28 палестино-израильский конфликт
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Программа визита французского лидера пока не опубликована, однако известно, что среди его собеседников будут президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Израиля Ицхак Герцог. Также после конференции он планирует отправиться в Катар, где проведет переговоры с эмиром этой страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В окружении Макрона утверждают, что его поездка будет иметь "существенную дипломатическую составляющую". Он планирует вновь затронуть тему освобождения всех заложников ХАМАС, среди которых по-прежнему находятся пять граждан Франции. Также он надеется убедить своих собеседников в том, что" необходимо уже сейчас работать над тем, чтобы возобновить урегулирование на основе решения о создании двух государств - израильского и палестинского".