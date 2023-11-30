Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поприветствовала продление перемирия между Израилем и ХАМАС, назвав его «невероятно важным». По ее словам, режим прекращения огня должен открыть путь к политическому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, передает DPA.

«Очевидно, что посредством этого перемирия мы должны выстроить мост в направлении к политическому процессу», — заявила Бербок.

Глава МИД ФРГ также отметила, что Израиль может жить в безопасности, если в таких же условиях будут жить палестинцы.

Она также привала не допустить перегруппировки ХАМАС в период перемирия между сторонами.