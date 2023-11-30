В ООН назвали число выселенных Израилем жителей сектора Газа

«Получить точный подсчет сложно, в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, поскольку часть проживает в принимающих семьях и вернулась в свои дома во время гуманитарной паузы, но осталась числиться в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других приютах», — отметили в управлении.