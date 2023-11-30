Премьер Северной Македонии назвал победой участие России в саммите ОБСЕ

Участие России в саммите глав МИД (СМИД) стран-участниц ОБСЕ является дипломатической победой организации. С таким заявлением выступил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский, его цитирует РИА Новости.

«Это абсолютно не является дипломатической победой России. Это дипломатическая победа ОБСЕ», — сказал премьер, добавив, что благодаря визиту российской делегации ОБСЕ «продолжит свою деятельность и продолжит быть гарантом обеспечения развития демократических и мирных процессов в Европе».