Обзор иноСМИ: провал стратегического поворота ФРГ и «сокровенный секрет помощи США Украине»
Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
«Самый сокровенный секрет помощи США Украине»
Обозреватель The Washington Post Марк Тиссен рассказал о «самом сокровенном секрете военной помощи США Украине» - по его словам, большая часть выделенных Киеву денег тратится именно в Соединенных Штатах.
Средства, которые американские законодатели разрешают направить на вооружение ВСУ, не идут напрямую на Украину, а используются в США для производства новых вооружений или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов. Тиссен сослался на анализ, согласно которому, почти 90 процентов из 68 миллиардов долларов военной и другой помощи, одобренной Конгрессом, не покинут пределы США и достанутся местным производителям оружия.
«Москва справилась с ударом санкций: это признают даже в ЕС»
В марте 2022 года, через несколько дней после начала украинского кризиса, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что российская экономика «будет опустошена» из-за санкций, которые ввели западные страны. В Вашингтоне и Брюсселе не сомневались, что крупнейший в истории пакет санкций сработает, но теперь Еврокомиссии (ЕК) приходится признать, что экономика РФ вырастет по итогам 2023 года, пишет Fatto Quotidiano.
В ноябре ЕК опубликовала свой макроэкономический прогноз, в котором оценка роста экономики РФ совпадает с расчетами Международного валютного фонда (МВФ) - плюс два процента в этом году. Более того, крупные банки вроде Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП России на три процента - даже выше, чем ожидают российские власти. Как отмечает Fatto Quotidiano, санкции провалились из-за слишком важной роли России в глобальной экономике - мир не может обойтись без ресурсов РФ.
«Норвегия разбогатела благодаря украинскому кризису»
Из-за украинского кризиса и санкций поток российского газа в ЕС был нарушен - это привело к резкому росту цен на газ и, следовательно, к росту доходов Норвегии, пишет NRK. В своей магистерской диссертации Эйрик Яльте и Ида Элисабет Уберг Госланн подсчитали примерный «выигрыш» Норвегии от украинского конфликта - 334 миллиарда норвежских крон (более 31 миллиарда долларов).
Лидер Партии зеленых Арильд Хермстад заявил, что это «безумно большая цифра» и назвал Норвегию «военным спекулянтом»: «Предосудительно, что Норвегия наживается на чужом несчастье. Правительство поступает так, что теперь быть норвежцем как-то неловко». «Зеленые» считают, что Норвегия должна поделиться «чрезвычайными» газовыми доходами с Украиной и принять экстренные климатические меры.
«Хваленый стратегический разворот Германии провалился»
Через несколько дней после начала украинского кризиса канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активизировать немецкую армию. Прошло почти два года, а серьезных изменений в этой сфере так и не произошло, пишет The New York Times.
Центральным элементом плана Шольца стало обещание влить сто миллиардов евро в военные расходы, «что было равносильно землетрясению для страны, которая со времен Второй мировой войне развила почти пацифистский дух». Примерно два года спустя эксперты и военные говорят, что «Zeitenwende», или «смена эпохи», «с такой помпой обещанная» Шольцем, едва заметна для рядовых солдат, которым до сих пор не хватает даже самой обычной инфраструктуры, боеприпасов и оборудования. Как отмечает NYT, большую часть денег либо до сих пор не выделили, либо потратили на оружие, которое армия получит еще очень нескоро. Оружие и военная техника, переданные немецкой армией Украине, также пробили брешь в арсеналах Берлина, а восполняются запасы очень медленно.
«Иран подтвердил закупки Ми-28 и Су-35С на фоне напряженности с Израилем»
Замминистра обороны Ирана Мехди Фарахи подтвердил, что страна завершила план по закупке у России ударных вертолетов Ми-28 , истребителей Су-35 и учебно-тренировочных истребителей Як-130. Сообщение об этом появилось на фоне масштабного увеличения американского военного присутствия на Ближнем Востоке и в период высокой напряженности в отношениях как с США, так и с Израилем, пишет Military Watch Magazine.
СМИ сообщали, что Иран заказал около двух десятков Су-35 и рассматривает возможность приобретения более 60 самолетов, чтобы сформировать новую основу воздушного флота. Ударный вертолет Ми-28 может значительно увеличить общий военный потенциал Ирана, поскольку этот класс ударных вертолетов не имеет близких аналогов за пределами России. Вертолет может оказаться ценным средством для операций за рубежом, включая поддержку иракских, сирийских сил или «Хезболлы», отмечает издание.