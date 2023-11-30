Обзор иноСМИ: провал стратегического поворота ФРГ и «сокровенный секрет помощи США Украине»

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«Самый сокровенный секрет помощи США Украине»

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Обозреватель The Washington Post Марк Тиссен рассказал о «самом сокровенном секрете военной помощи США Украине» - по его словам, большая часть выделенных Киеву денег тратится именно в Соединенных Штатах.

Средства, которые американские законодатели разрешают направить на вооружение ВСУ, не идут напрямую на Украину, а используются в США для производства новых вооружений или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов. Тиссен сослался на анализ, согласно которому, почти 90 процентов из 68 миллиардов долларов военной и другой помощи, одобренной Конгрессом, не покинут пределы США и достанутся местным производителям оружия.

«Москва справилась с ударом санкций: это признают даже в ЕС»

В марте 2022 года, через несколько дней после начала украинского кризиса, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что российская экономика «будет опустошена» из-за санкций, которые ввели западные страны. В Вашингтоне и Брюсселе не сомневались, что крупнейший в истории пакет санкций сработает, но теперь Еврокомиссии (ЕК) приходится признать, что экономика РФ вырастет по итогам 2023 года, пишет Fatto Quotidiano.

В ноябре ЕК опубликовала свой макроэкономический прогноз, в котором оценка роста экономики РФ совпадает с расчетами Международного валютного фонда (МВФ) - плюс два процента в этом году. Более того, крупные банки вроде Goldman Sachs прогнозируют рост ВВП России на три процента - даже выше, чем ожидают российские власти. Как отмечает Fatto Quotidiano, санкции провалились из-за слишком важной роли России в глобальной экономике - мир не может обойтись без ресурсов РФ.

«Норвегия разбогатела благодаря украинскому кризису»

Из-за украинского кризиса и санкций поток российского газа в ЕС был нарушен - это привело к резкому росту цен на газ и, следовательно, к росту доходов Норвегии, пишет NRK. В своей магистерской диссертации Эйрик Яльте и Ида Элисабет Уберг Госланн подсчитали примерный «выигрыш» Норвегии от украинского конфликта - 334 миллиарда норвежских крон (более 31 миллиарда долларов).

Лидер Партии зеленых Арильд Хермстад заявил, что это «безумно большая цифра» и назвал Норвегию «военным спекулянтом»: «Предосудительно, что Норвегия наживается на чужом несчастье. Правительство поступает так, что теперь быть норвежцем как-то неловко». «Зеленые» считают, что Норвегия должна поделиться «чрезвычайными» газовыми доходами с Украиной и принять экстренные климатические меры.

«Хваленый стратегический разворот Германии провалился»

Через несколько дней после начала украинского кризиса канцлер Германии Олаф Шольц пообещал активизировать немецкую армию. Прошло почти два года, а серьезных изменений в этой сфере так и не произошло, пишет The New York Times.

Центральным элементом плана Шольца стало обещание влить сто миллиардов евро в военные расходы, «что было равносильно землетрясению для страны, которая со времен Второй мировой войне развила почти пацифистский дух». Примерно два года спустя эксперты и военные говорят, что «Zeitenwende», или «смена эпохи», «с такой помпой обещанная» Шольцем, едва заметна для рядовых солдат, которым до сих пор не хватает даже самой обычной инфраструктуры, боеприпасов и оборудования. Как отмечает NYT, большую часть денег либо до сих пор не выделили, либо потратили на оружие, которое армия получит еще очень нескоро. Оружие и военная техника, переданные немецкой армией Украине, также пробили брешь в арсеналах Берлина, а восполняются запасы очень медленно.

«Иран подтвердил закупки Ми-28 и Су-35С на фоне напряженности с Израилем»

Замминистра обороны Ирана Мехди Фарахи подтвердил, что страна завершила план по закупке у России ударных вертолетов Ми-28 , истребителей Су-35 и учебно-тренировочных истребителей Як-130. Сообщение об этом появилось на фоне масштабного увеличения американского военного присутствия на Ближнем Востоке и в период высокой напряженности в отношениях как с США, так и с Израилем, пишет Military Watch Magazine.