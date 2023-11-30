Зеленский засомневался во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский засомневался, что страна когда-то вступит в НАТО. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Lenta.ru

«Как оно будет, мы точно не знаем. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…» — написал Зеленский. Ura.ru

Зеленский вновь повторил, что Киев идет к стандартам Североатлантического альянса и должен сделать все, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне». Свободная пресса