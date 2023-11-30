Министр обороны Израиля заявил о планах продолжать бои в Газе

"Спасибо, что вы здесь в разгар войны - справедливой войны за будущее еврейского народа и будущее Израиля. Мы очень ценим вашу личную приверженность этой справедливой войне и намерены сражаться с ХАМАС, пока не возьмем верх вне зависимости от того, как долго это продлится. Это справедливая война, это война за победу над ХАМАС - ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) в Газе, и это война за то, чтобы вернуть всех заложников домой, как долго это бы ни продолжалось", - сказал по-английски министр, слова которого распространила пресс-служба Минобороны.