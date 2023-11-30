Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинскую группировку ХАМАС в причастности к теракту, который произошел в Иерусалиме, а также к событиям в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильский новостной сайт Yedioth Ahronoth.

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«Каждый террорист ХАМАС — сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что очень признателен гражданским и солдатам, которые помогли в ликвидации террористов. Нетаньяху подчеркнул, что будет продолжать продвигать расширения в статьи закона о ношении оружия гражданскими лицами, так как это показало свою эффективность.