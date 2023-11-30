Читатели индийской газеты Hindustan Times негативно отреагировали на заявление президента Чехии Петра Павела о том, что » Россия остается главной угрозой для Евросоюза ». По мнению граждан, после слов чешского лидера нужно готовиться к ядерному армагеддону. Подборку комментариев представил Tsargrad.tv.

«Народы Европы должны решительно отвергнуть войну и сделать все, что в наших силах, чтобы это не повторилось. Не позволяйте Европе разрушиться из-за американского колониализма», — пишет один из читателей.

«Если бы США покинули Европу, никто больше не призывал бы к войне. Ни одна нация не позволит вражеской нации находиться на своей границе. Европе нужна свобода», — отметил пользователь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «истеричным» заявление Павела о том, что европейским странам нужно готовиться к военному конфликту с РФ. Москва не представляет никакой угрозы для Евросоюза, заверили в Кремле. Песков при этом не сомневается, что НАТО продолжит снабжать Украину оружием, однако, по его словам, это никак не повлияет на решимость России и дальше проводить специальную военную операцию.