Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным

Процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт результаты. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщили в госдепартаменте США, Блинкен перед началом официальной встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом отметил, что США надеются на продолжение этого процесса.

«За последнюю неделю мы стали свидетелями очень позитивного развития событий: заложники возвращаются домой, воссоединяются со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня», — отметил он.

Госсекретарь США добавил, что это также позволило в значительной мере нарастить объём поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.