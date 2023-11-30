Токаев выразил соболезнования родным погибших в хостеле в Алма-Ате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким казахстанцев и иностранных граждан, которые погибли при пожаре в хостеле Алма-Аты.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент выразил соболезнования родным и близким граждан Казахстана и иностранных государств, погибших в хостеле в Алматы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что виновные в пожаре будут привлечены к ответственности по закону.

Ранее сообщалось о двух погибших в ходе пожара россиянах, всего погибли 13 человек.