В Венгрии заявили, что контакты России и США необходимы для безопасности всего мира

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что контакты между Россией и США необходимы для безопасности всего мира и было бы хорошо, если бы представители двух стран чаще общались друг с другом. Отправляясь в Скопье, он отметил, что открывающееся там совещание глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором примет участие его российский коллега, имеет большое значение.