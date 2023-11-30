В Венгрии заявили, что контакты России и США необходимы для безопасности всего мира
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что контакты между Россией и США необходимы для безопасности всего мира и было бы хорошо, если бы представители двух стран чаще общались друг с другом. Отправляясь в Скопье, он отметил, что открывающееся там совещание глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в котором примет участие его российский коллега, имеет большое значение.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет участвовать в работе этого форума в Скопье. Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в столицу Северной Македонии вечером 29 ноября, провел несколько встреч с коллегами и отправился в Израиль.
"Было бы хорошо, если бы в дальнейшем они (Лавров и Блинкен - прим. ТАСС) чаще общались друг с другом, потому что это дало бы надежду на более мирное будущее", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Он отметил, что Венгрия выступает за "цивилизованное сотрудничество между Востоком и Западом". По его словам, основой такого сотрудничества "является диалог, а для диалога необходимы каналы коммуникации".
"Если мы их закроем, то лишимся возможности мирного сосуществования", - заявил глава венгерского МИД.