Чешский министр проигнорировал выступление Лаврова в Скопье

Глава МИД Польши Ян Липавский заявил, что ему якобы не хватало специалиста по дезинформации во время выступления его российского коллеги Сергея Лаврова на сессии СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что пропустил мимо ушей речь главы МИД России.

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"Я не слушал выступление министра иностранных дел России в Скопье. Я счел бы более выгодным, чтобы в этот момент в зале находился наш коллега, отвечающий за мониторинг дезинформации", - написал Липавский.

При этом глава МИД Чехии не уточнил, почему решил проигнорировать вступление своего российского коллеги на сессии ОБСЕ.