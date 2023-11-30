В КНДР заявили об отказе возобновлять диалог с США

КНДР никогда не сядет за стол переговоров с США и не будет возобновлять диалог со страной. Об этом заявила сестра лидера Северной Корее Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чен, сообщает «Интерфакс» .

По словам зама ЦК ТПК, суверенитет суверенного государства ни в коем случае не может быть предметом обсуждения, и поэтому Пхеньян никогда не станет обсуждать это с Вашингтоном. Она отметила, что Северная Корея продолжит политику как государство-член ООН без каких-либо ограничений, в то время как США будут подрывать глобальный мир и безопасность.