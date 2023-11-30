Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль , чтобы встретиться с руководством страны, а также посетить Западный берег реки Иордан для переговоров с властями Палестины . Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер .

"Находясь в Израиле и на Западном берегу, госсекретарь Энтони Блинкен встретится с руководством Израиля и Палестинской автономии, чтобы обсудить дальнейшие усилия по освобождению всех оставшихся заложников и ускорению доставки гуманитарной помощи в Газу", - говорится в его сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на источники, политик проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Ожидается, что в ходе своего визита дипломат также обсудит будущее наступление вооруженных сил Израиля на юг сектора Газа. Агентство указывает со ссылкой на представителей администрации США, что Вашингтон требует от Израиля "проявлять большую осторожность для защиты палестинского гражданского населения и ограничения ущерба инфраструктуре" во время боевых действий на юге сектора.