Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утром в четверг появились на территории Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для проведения обысков. Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.

На фото, размещенном в Telegram-канале издания, видно, как по территории монастыря следует группа вооруженных людей с нашивками "СБУ" на рукавах.

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По информации источников "Обозревателя", причина проведения обысков - подозрение "в распространении российской идеологии представителями лавры". В спецслужбе и УПЦ информацию об обысках пока не комментировали.

Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал о проведении силовиками "зачистки территории" в Кременецком духовном училище, которое является филиалом Почаевской семинарии. По информации УПЦ, полиция принудительно выводит воспитанниц училища и на автобусах вывозит в общежитие одного из колледжей. При этом полиция не объяснила причины своих действий, сославшись на некий приказ. В октябре Минкультуры Украины заявляло, что суд обязал УПЦ вернуть здание Свято-Николаевского кафедрального собора, на территории которого находится Кременецкое духовное училище, в собственность государственного историко-архитектурного заповедника.

В ноябре 2022 года украинские СМИ писали об обысках у ректора Почаевской духовной семинарии епископа Тернопольской епархии УПЦ Иова (Смакоуза) в рамках уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Сообщалось, что его подозревают "в антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России".