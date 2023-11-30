Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) утром в четверг появились на территории Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) для проведения обысков. Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на источники.
На фото, размещенном в Telegram-канале издания, видно, как по территории монастыря следует группа вооруженных людей с нашивками "СБУ" на рукавах.
По информации источников "Обозревателя", причина проведения обысков - подозрение "в распространении российской идеологии представителями лавры". В спецслужбе и УПЦ информацию об обысках пока не комментировали.
Ранее информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал о проведении силовиками "зачистки территории" в Кременецком духовном училище, которое является филиалом Почаевской семинарии. По информации УПЦ, полиция принудительно выводит воспитанниц училища и на автобусах вывозит в общежитие одного из колледжей. При этом полиция не объяснила причины своих действий, сославшись на некий приказ. В октябре Минкультуры Украины заявляло, что суд обязал УПЦ вернуть здание Свято-Николаевского кафедрального собора, на территории которого находится Кременецкое духовное училище, в собственность государственного историко-архитектурного заповедника.
В ноябре 2022 года украинские СМИ писали об обысках у ректора Почаевской духовной семинарии епископа Тернопольской епархии УПЦ Иова (Смакоуза) в рамках уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Сообщалось, что его подозревают "в антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России".
Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.