О политиках, России и Украине: самые известные высказывания Киссинджера
Дипломат и политик Генри Киссинджер, занимавший высокие посты в администрации нескольких президентов США, скончался на 101-м году жизни. Он был государственным секретарем при Никсоне и Форде, сыграл ключевую роль в завершении войны во Вьетнаме, а также помог США улучшить отношения с СССР и Китаем. «Рамблер» рассказал о взглядах Киссинджера через его знаковые высказывания.
О себе и своей известности
«Я считаю себя скорее историком, чем государственным деятелем. Как историк, вы должны осознавать, что все когда-либо существовавшие цивилизации в конечном итоге рухнули. История — это рассказ о попытках, которые потерпели неудачу, о стремлениях, которые не были реализованы, о желаниях, которые были исполнены, но результат оказался далек от ожидаемого. Итак, историку приходится жить с ощущением неизбежности трагедии. Но государственный деятель должен исходить из того, что проблемы необходимо решать».
«Известность хороша тем, что когда ты утомляешь людей, они думают, что это их вина».
О политике и сверхдержавах
«Каждый успех — лишь покупка входного билета к более сложной проблеме».
«Девяносто процентов политиков создают остальным десяти процентам плохую репутацию».
«Страна, которая требует морального совершенства в своей внешней политике, не достигнет ни совершенства, ни безопасности».
«Сверхдержавы часто ведут себя, как два на ощупь пробирающихся по комнате тяжеловооруженных слепца, каждый из которых считает, что ему грозит смертельная опасность от другого, имеющего, по мнению противника, отличное зрение».
О России, Горбачеве и Путине
«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри».
«Горбачев знал, в чем заключались его проблемы, но он действовал одновременно слишком быстро и слишком медленно: слишком быстро для терпимости своей системы и слишком медленно, чтобы остановить ускоряющийся крах».
«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского <...>, со всеми противоречиями и сомнениями по поводу его собственного народа».
Об Украине
«Слишком часто украинский вопрос преподносится как необходимость окончательно решить, присоединится ли Украина к Востоку или к Западу. Но если Украина хочет выжить и процветать, она не должна быть форпостом одной из сторон против другой — она должна функционировать как мост между ними».