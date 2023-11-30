О политиках, России и Украине: самые известные высказывания Киссинджера

«Я считаю себя скорее историком, чем государственным деятелем. Как историк, вы должны осознавать, что все когда-либо существовавшие цивилизации в конечном итоге рухнули. История — это рассказ о попытках, которые потерпели неудачу, о стремлениях, которые не были реализованы, о желаниях, которые были исполнены, но результат оказался далек от ожидаемого. Итак, историку приходится жить с ощущением неизбежности трагедии. Но государственный деятель должен исходить из того, что проблемы необходимо решать».