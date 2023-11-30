Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после прилета в Катар пришлось полчаса стоять в самолете и ждать, пока его встретят официальные лица. Об этом сообщает Bild.

Штайнмайер прилетел на встречу с эмиром Катара — шейхом Тамимом Аль Тани. Он выступает в качестве переговорщика между палестинским движением ХАМАС и Израилем и содействует в освобождении заложников.

После приземления немецкая делегация постепенно покинула самолет, однако немецкий президент решил не спускаться и остался ждать официальных лиц. По информации издания, катарская сторона предполагала, что Штайнмайер самостоятельно спустится с самолета и пройдет в аэропорт, где скоротает время до встречи с Аль Тани.