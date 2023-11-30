Немецкий президент полчаса ждал главу МИД Катара в дверях самолета

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось около 30 минут ждать встречи с катарскими дипломатами на трапе самолета. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Прибыв немного раньше графика, Штайнмайер почти полчаса ждал под палящим солнцем в дверях Airbus A350 бундесвера, прежде чем Султан бин Саад Аль-Мурайхи, министр иностранных дел Катара, приехал, чтобы принять главу ФРГ», — сообщают журналисты.

Отмечается, что, несмотря на задержку, встреча Штайнмайера с эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамад Аль Тани состоялась в запланированное время. Впрочем, инцидент все же заставил немецких журналистов задаться вопросом, не «охладели» ли катарские власти по отношению к ФРГ.

Штайнмайер прибыл в Катар 29 ноября для краткосрочных переговоров по освобождению граждан Германии, находящихся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. По словам немецкого президента, он попросил катарское руководство продолжить усилия по освобождению пленников.