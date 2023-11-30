Пропалестинские активисты устроили пикет на церемонии зажжения елки в Нью-Йорке

На церемонию зажжения рождественской елки в Нью-Йорке пришли пропалестинские активисты, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Они выкрикивали лозунги в поддержку палестинцев и держали в руках флаги Палестины. Отмечается, что несколько демонстрантов были задержаны полицией.

Напомним, что конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем обострился 7 октября. Россия, Китай, Бразилия выступили с мирными инициативами, призвали стороны к диалогу.

22 ноября ХАМАС и Израиль достигли соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Оно предполагает освобождение 50 заложников в обмен на освобождение из тюрем Израиля 150 подростков и женщин.

Кроме того, в соглашении изначально была оговорена возможность продления паузы за освобождение каждых дополнительных 10 заложников.