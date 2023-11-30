Гросси призвал возобновить диалог с Ираном по ядерной программе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал мировое сообщество не игнорировать ядерные амбиции Ирана и возобновить диалог по новой «ядерной сделке» с ним. Об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

По словам Гросси, сейчас мировые лидеры заняты решением других вопросов, однако проблема накопления Ираном обогащенного урана существует и не стоит ее игнорировать.

«Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном. Внимание может, конечно, быть сосредоточено на чем-то другом. Но это не решает проблемы. Это может даже сделать их более острыми в том смысле, что возникает ощущение определенного безразличия», — пояснил он.

По словам главы МАГАТЭ, ситуация вокруг ядерной программы Тегерана «очень неопределенная» и мировому сообществу необходимо «возобновить взаимодействие» с иранскими властями.

В 2015 году Иран и шесть стран-посредников (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Германия) заключили сделку, в рамках которой Иран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году США вышли из соглашения, затем Иран отказался выполнять условия сделки. В феврале 2023 года стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии нашли в Иране уран, обогащенный до 84% — чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.