Премьер Непала пригласил Путина посетить страну или сам готов поехать в Россию
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал приглашает президента России Владимира Путина посетить Непал или сам готов поехать в Россию.
Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
По его словам, в отношениях России и Непала настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне.
«Я буду рад видеть Владимира Путина в Непале. При этом я и сам готов поехать в Россию», — заявил он.
Ранее Пушпа Камал Дахал призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду.