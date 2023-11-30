Премьер Непала пригласил Путина посетить страну или сам готов поехать в Россию

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал приглашает президента России Владимира Путина посетить Непал или сам готов поехать в Россию.

Премьер Непала пригласил Путина посетить страну
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Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, в отношениях России и Непала настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне.

«Я буду рад видеть Владимира Путина в Непале. При этом я и сам готов поехать в Россию», — заявил он.

Ранее Пушпа Камал Дахал призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду.