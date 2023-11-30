Назарбаев впервые признался в наличии второй жены и сыновей

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые признался в наличии второй жены и двоих сыновей. Об этом политик написал в своих мемуарах «Моя жизнь», передает Orda.kz. nsn.fm
В книге воспоминаний «Моя жизнь» он рассказал об отношениях с Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008-м). Как уточнил политик, впервые он увидел Исабаеву в ходе своего визита в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана. Lenta.ru
По его словам, она была в числе красавиц в национальных костюмах, которые встречали его у трапа самолета. «Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой», – приводит отрывок из книги президента издание. РИА "ФедералПресс"