Назарбаев впервые признался в наличии второй жены и сыновей

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые признался в наличии второй жены и двоих сыновей. Об этом политик написал в своих мемуарах «Моя жизнь», передает Orda.kz. nsn.fm

В книге воспоминаний «Моя жизнь» он рассказал об отношениях с Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008-м). Как уточнил политик, впервые он увидел Исабаеву в ходе своего визита в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана. Lenta.ru