СМИ раскрыли «самый сокровенный секрет» военной помощи США Украине

WP: большая часть средств на помощь Украине остаётся в США
Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединённых Штатах», — говорится в материале.
Отмечается, что деньги используются в США для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Киеву.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.