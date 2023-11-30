WP: большая часть средств на помощь Украине остаётся в США

Большая часть средств для ВСУ фактически не доходит до Украины, а остаётся в США.

СМИ раскрыли «самый сокровенный секрет» военной помощи США Украине
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Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Самый сокровенный секрет военной помощи Вашингтона Киеву состоит в том, что большая часть средств тратится здесь, в Соединённых Штатах», — говорится в материале.

Отмечается, что деньги используются в США для разработки нового вооружения или замены оружия, которое было отправлено Киеву.

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Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине.