Си Цзиньпин призвал к созданию независимого государства Палестина

Право народа Палестины на жизнь и создание собственного независимого государства должно быть реализовано как можно скорее. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

В своем послании по случаю Международного дня солидарности с палестинским народом китайский лидер написал, что мирные переговоры между Палестиной и Израилем должны быть возобновлены в кратчайшие сроки.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что болезненный урок от продолжающегося десятилетиями палестино-израильского конфликта говорит о том, что только концепция общей безопасности может помочь добиться устойчивой безопасности.