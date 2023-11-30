Военный аналитик Чжан Дяньчэн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о своих решениях, которые привели к началу спецоперации России. Об этом он написал на портале Soho.

Специалист раскрыл последствия решения Зеленского по России и подчеркнул, что политик испытывает сожаление из-за обстрела Донбасса.

«В сочетании с провокациями Запада это подлило масла в огонь конфликта и в конечном итоге спровоцировало боевые действия. <...> Теперь Зеленский, похоже, сожалеет об этом, поскольку продолжение этой прокси-войны невозможно из-за огромных потерь ВСУ», — отметил он.

Эксперт напомнил, что Москва предлагала Киеву урегулировать конфликт мирными средствами. Однако украинские власти допустили ошибку, отказавшись от этой возможности. Сейчас интенсивность кризиса уменьшилась, при этом антивоенные настроения на Западе наоборот усилились, что может привести к «грандиозному финалу» конфликта.