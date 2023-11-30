Маск отказался поддержать Байдена на выборах в США
Бизнесмен из Соединенных Штатов, миллиардер Илон Маск не будет голосовать за действующего президента Джо Байдена на предстоящих в 2024 году выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», — заявил предприниматель во время выступления на конференции, организованной изданием New York Times.
Маск отказался отвечать, намерен ли он отдать свой голос за экс-президента США Дональда Трампа, который хочет вернуться в Белый дом.
«Я имею в виду, что это определенно сложный выбор», — отметил бизнесмен.
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