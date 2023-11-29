В Австрии назвали «опасным» для ЕС отказ от взаимодействия с РФ
Отказ от взаимодействия с Россией является опасным для стран Евросоюза и особенно ОБСЕ. Такое заявление сделал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Puls24.
Он напомнил, что многие месяцы РФ выступала против председательства Эстонии в ОБСЕ в 2024 году. В связи с этим организации пришлось в кратчайшие сроки искать выход из ситуации и в итоге председательство в следующем году перейдет к Мальте — самому маленькому государству ЕС. По словам Шалленберга, это предотвратило опасность распада «единственного регионального форума, на котором были представлены Северная Америка, Европа и страны бывшего СССР».
«Соглашение по Мальте является очень красивым и элегантным решением, которое показывает, что ни одно из государств не хочет прижать ОБСЕ к стенке. Тем не менее, с начала конфликта на Украине организация была занята тем, что пыталась удержаться на плаву. ОБСЕ нужно работать более эффективно, но пока 80% работы уходит лишь на поддержание ее существования», — добавил он.
На этом фоне Шалленберг подчеркнул, что Западу не следует бояться отношений с Москвой и поприветствовал решение Северной Македонии допустить до заседания Совета глав МИД организации министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его мнению, тенденция «погружаться в собственные эхо-камеры, когда речь идет о внешней политике, является крайне опасной».