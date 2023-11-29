В Австрии назвали «опасным» для ЕС отказ от взаимодействия с РФ

«Соглашение по Мальте является очень красивым и элегантным решением, которое показывает, что ни одно из государств не хочет прижать ОБСЕ к стенке. Тем не менее, с начала конфликта на Украине организация была занята тем, что пыталась удержаться на плаву. ОБСЕ нужно работать более эффективно, но пока 80% работы уходит лишь на поддержание ее существования», — добавил он.