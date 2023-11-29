Блинкен заявил, что Украина находится «на пути» в НАТО и ЕС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в данный момент Украина находится «на пути», чтобы стать членом НАТО и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление Блинкен сделал во время встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Брюсселе. По его словам, Украина станет членом этих альянсов после того, как остальные участники организаций будут уверены в соответствии Киева условиям членства.

«Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены. <...> Украина на пути в НАТО, а также в Европейский Союз, где начинается процесс вступления», — заявил Блинкен.

Помимо этого, госсекретарь положительно оценил успехи Украины в рамках военного конфликта с Россией, а также пообещал и дальше оказывать Киеву военную поддержку.

«Мы видим это, например, сейчас на Черном море, где Украина отодвинула российский флот и в состоянии экспортировать продовольствие и иную продукцию во внешний мир, который в этом так нуждается», — добавил он.