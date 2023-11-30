Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в Газе

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас провел в городе Рамалла встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой выступил за укрепление режима действующего перемирия и полное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство WAFA.