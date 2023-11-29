ХАМАС заявил об освобождении двух заложниц из России

Палестинское движение ХАМАС заявило об освобождении двух гражданок России, которые ранее были захвачены в заложники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальные сети движения.

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Отмечается, что заложницы были переданы Красному Кресту. В ХАМАС также добавили, что освобождение связано с «усилиями президента России».

«В ответ на усилия президента России движение исламского сопротивления ХАМАС освободило в среду двух заложниц, имеющих российское гражданство, они были переданы Красному Кресту в качестве первого шага по их передаче представителям МИД России», — сказано в сообщении ХАМАС.