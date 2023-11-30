Будущий глава МИД Аргентины заявила, что страна не вступит в БРИКС

Правительство аргентинского лидера Хавьера Милея не планирует присоединяться к БРИКС, заявила советник президента по внешней политике и будущий глава МИД Диана Мондино.

Будущий глава МИД Аргентины заявила, что страна не вступит в БРИКС
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«Аргентина не войдёт в БРИКС», — написала она в соцсети X.

Ранее Мондино заявила в интервью телеканалу TN, что страна не собирается разрывать отношения с Китаем, Бразилией и Россией.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что уведомил американских чиновников о своей позиции по участию страны в БРИКС.