Армения подписала программу военного сотрудничества с Британией

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в военной сфере на 2023-2024 годы по итогам двусторонних стратегических консультаций в Лондоне. Об этом сообщили в пресс-службе армянского оборонного ведомства.

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В сообщении отметили, что руководитель управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян представил британским коллегам проект «Перекресток мира». В совещании участвовал также посол республики в Великобритании Варужан Нерсесян. В ходе консультаций обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

«По итогам консультаций <…> подписали программу армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы», — отметили в пресс-службе.

До этого Армения в ООН призвала защитить жителей Карабаха от геноцида.