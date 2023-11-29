В Молдавии заявили об усталости народа от президента Санду

«Госпожа Санду, Молдова устала от ваших оправданий. Народ ждет от вас единственного шага — чтобы вы ушли и забрали с собой своих неучей, которые правят страной <...>. Это будет самая успешная ваша реформа», — обратилась она к президенту, призвав ее и правительство уйти в отставку.