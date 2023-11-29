Блинкен рассказал, в каком случае Украина вступит в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО только после того, как все члены альянса выразят своё согласие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Блинкен сделал во время пресс-конференции в Брюсселе. Он также добавил, что для присоединения Украины должны быть соблюдены все необходимые условия. При этом ранее на эту тему также высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг — по его словам, полноценное вступление Украины в НАТО невозможно, пока на территории страны продолжается вооруженный конфликт.