СМИ: число пострадавших при нападении на школу в Польше возросло до трёх

RMF FM: число пострадавших при нападении на школу в Польше возросло до трёх
Число пострадавших в результате нападения с ножом на школу в Польше возросло до трёх.
«18-летний школьник напал с ножом на трёх человек в районном школьном комплексе в Кадзидло недалеко от Остроленки», — сообщает RMF FM.
По словам пресс-секретаря регионального управления полиции Томаша Жераньского, нападавшего задержали, двух раненых школьников госпитализировали.
До этого двое неизвестных с оружием забаррикадировались в одной из школ Гамбурга.
Позже стало известно, что вооружёнными людьми в школе Гамбурга оказались два ученика.