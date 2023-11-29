Джиджи Хадид попросила прощения за пост о палестинских детях

Модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид попросила прощения за свой пост, в котором она обвиняла Израиль в нарушениях прав палестинских детей. Пост с извинениями она публиковала в одной из соцсетей.

После начала войны Израиля и ХАМАС Джиджи Хадид заявила, что «испытывает глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации». Она подчеркнула, что также «чувствует свою ответственность перед друзьями-израильтянами» и выступает за соблюдение основных прав человека. После этого модель раскритиковали в официальном аккаунте израильского правительства.

Позже в одном из постов модель назвала Израиль «единственной страной в мире», удерживающей детей в качестве военнопленных. В качестве примера она привела историю 13-летнего палестинского мальчика, арестованного израильской полицией в 2015 году за нападение на людей в Иерусалиме. Он был приговорен к девяти с половиной годам тюрьмы.

В итоге Джиджи Хадид удалила этот пост и принесла извинения.

«Я хотела показать, как израильское правительство подрывает международное право. <…> Я пыталась подчеркнуть, что палестинским детям, арестованным армией Израиля, часто не предоставляются те же права, что и израильским детям, обвиняемым в аналогичных преступлениях. К сожалению, я использовала неправильный пример и сожалею об этом», — заявила модель.

Она подчеркнула, что «нападение на любого человека, включая евреев, никогда не может считаться нормой».