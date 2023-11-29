Молдавия призовет РФ вывести войска из Приднестровья на саммите ОБСЕ

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что делегация Кишинева на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выступит с решительным призывом к России вывести войска из Приднестровья. Об этом пишет портал NewsMaker со ссылкой на соцсети министра.

По словам Попеску, его страна «вновь выступит с решительным призывом вывести российские войска, незаконно находящиеся на территории страны, а также обсудит важность мирного урегулирования приднестровского конфликта».

Глава внешнеполитического ведомства также анонсировал «несколько двусторонних встреч с коллегами из стран-членов ЕС, чтобы обеспечить полную поддержку вступления Молдовы в ЕС на следующих этапах процесса».

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».