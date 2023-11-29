Страны ЕС из-за разной позиции по украинскому кризису могут отложить начало переговоров о вступлении Украины с декабрьского саммита до следующей встречи в марте, что станет «рождественским подарком» для Кремля. Об этом пишет датское издание DR.

В конце февраля 2022-го Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Еврокомиссия сначала рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, а затем выступила с рекомендацией начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС.

Однако сегодня глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидерам европейских стран не удалось согласовать старт переговоров о членстве Украины в союзе. Также стороны не смогли договориться о выделении средств на финансирование Киева в течение четырех лет.

При этом в Киеве ожидают, что на саммите глав государств и правительств ЕС в середине декабря будут приняты исторические и далеко идущие решения, «которые свяжут ЕС и Украину теснее, чем когда-либо прежде», уверены журналисты.

«Однако планы грандиозного украинского саммита на декабрь столкнулись с серьезными препятствиями. И вместо невиданной европейской поддержки саммит может стать огромным рождественским подарком президенту России [Владимиру] Путину и Кремлю», — подчеркивает издание.

Дело в том, что решение о начале переговоров должно быть принято единогласно, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «настолько не скрывает своего скепсиса, что это вызывает реальное беспокойство». Также недовольство возможным вступлением Украины в ЕС выразили Австрия, Словакия и Польша.

На фоне разногласий историческое решение, которое могло бы поддержать Киев в начале сложной зимы и усиления «российского натиска», может быть отложено с декабрьского саммита до следующей запланированной встречи в марте. Также на март может быть перенесено и обсуждение помощи Украине, отмечается в статье.

«Если следовать классической логике ЕС, то это не будет большой катастрофой. Но для Киева компромисс ЕС станет огромным поражением, а для Кремля – большой победой», — считают журналисты.