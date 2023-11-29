Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заказывал статьи против Владимира Зеленского в западных изданиях. В этом генерала упрекнула депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это по-генеральски — молчать на Украине и выкидывать такое иностранцам? Может быть, вам есть, что прямо сказать?» — написала она.

Безуглая спросила Залужного, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки, почему переход между военными частями может занимать месяцы.

«Это все Зеленский? Это вас, бедного, пресуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?» — задала вопрос депутат.

В начале ноября в издании The Economist вышла статья Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, спасти положение сможет только резкий технологический скачок.