На заседании глав МИД стран-член НАТО стало понятно, что Украина не получит приглашения в альянс в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировалось в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.ru