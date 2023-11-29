На заседании глав МИД стран-член НАТО стало понятно, что Украина не получит приглашения в альянс в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его выступление транслировалось в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.ru
По итогам заседания совета Украина - НАТО в Брюсселе Сийярто рассказал, что на предстоящем в 2024 году саммите альянса Украина также может не рассчитывать на членство. Российская газета