Шольц счел похвалой слова оппозиционера, сравнившего его с сантехником
Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в социальной сети Х заявил, что расценивает как похвалу слова руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, сравнившего его с «сантехником у власти», информирует Der Spiegel.
По словам Шольца, он является сторонником ремесленного производства в Германии. Он считает, что чтобы делать что-то хорошо, необходимо это делать очень долго. Это относится и к правительству.
Немецкий канцлер отметил, что у него имеется «определенная параллель с почетным ремеслом сантехника».
В своей публикации Шольц подчеркнул, что является сторонником немецких мастеров, так как сантехники, по его словам, «протягивают руку помощи и незаменимы». Политик добавил, что Германия нуждается в таких специалистах.