Шольц счел похвалой слова оппозиционера, сравнившего его с сантехником

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в социальной сети Х заявил, что расценивает как похвалу слова руководителя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, сравнившего его с «сантехником у власти», информирует Der Spiegel.

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По словам Шольца, он является сторонником ремесленного производства в Германии. Он считает, что чтобы делать что-то хорошо, необходимо это делать очень долго. Это относится и к правительству.

Немецкий канцлер отметил, что у него имеется «определенная параллель с почетным ремеслом сантехника».