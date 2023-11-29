Евросовет признал невозможность поставки 1 млн снарядов Киеву

Евросовет признал невозможность поставки обещанного 1 млн снарядов в обещанные сроки — к марту 2024 года. Для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter. Перевод его слов приводит РИА Новости. Мишель отметил, что сложившаяся ситуация говорит о необходимости более серьезного общеевропейского подхода к оборонной промышленности ЕС.
В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.