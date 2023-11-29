Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что глава Украины перестал быть полезным и начал раздражать НАТО, поскольку фокус внимания начал переключаться на Ближний Восток. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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«Теперь, когда Зеленский перестал быть полезным и раздражает НАТО своим упрямством, поскольку театр военных действий переместился на Ближний Восток, глубинное государство хочет избавиться от него», — написал Филиппо.

В качестве доказательства он привел материал газеты Bild, в котором утверждалось, что власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.

Филиппо также напомнил, что на Украине растет политическая и медийная критика в сторону главы государства, в связи с чем, опасаясь за свою безопасность, Зеленский увольняет людей.

Политик также призвал Францию не быть последним государством, которое прекратит противостояние с Москвой.