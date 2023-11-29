На Украине оценили конфликт Зеленского и Залужного
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об отсутствии конфликта между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Такую оценку он дал в интервью газете Politico.
«Никогда не было ни одного случая напряженности между политическим и военным руководством», — сказал спикер Рады. Стефанчук также назвал сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным слухами и «российской пропагандой».
Ранее стало известно о согласии в окружении президента Украины с «трезвыми выводами» главкома ВСУ. Отмечается, что конфликт Зеленского и Залужного был предсказуем, его причиной стало неудачное контрнаступление украинских войск этим летом.
В конце октября The Times сообщало, что лидер Украины и главнокомандующий разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. В начале ноября газета Washington Post писала о возможном конфликте между ними.