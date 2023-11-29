В парламенте Грузии ответили на призывы ввести санкции против РФ
Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что введение санкций против России ударило бы по гражданам Грузии. Об этом сообщает ТАСС.
Присоединение Тбилиси к мерам, введенным против России западными странами, стало бы «самообманом и введением санкций против граждан Грузии».
«На словах будет выглядеть, якобы против России ввели санкции, но на самом деле санкции будут введены против граждан Грузии. Мы что, сумасшедшие?» — подчеркнул Мдинарадзе.
Он сообщил, что доля грузинской продукции в импорте РФ составляет 0,3 процента. Грузинские санкции не причинили бы никакого вреда России, но у Грузии произошел бы десятипроцентный спад экономики, предупредил депутат.
Глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что Грузия наказала бы сама себя и свой народ, поддержав санкции против России. Он привел данные, согласно которым Грузия, введя санкции, получила бы 10-18 процентов экономического спада.
Папуашвили отмечал, что Тбилиси не вводит визовый режим для россиян и не запрещает авиарейсы, чтобы не спровоцировать нежелательные ответные меры Москвы.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили рекомендовал людям, «читающим Грузии мораль» из-за торговли с Россией, обратить внимание на объем закупок российского газа Евросоюзом.