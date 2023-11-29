Маск ответил на приглашение посетить сектор Газа

Американский миллиардер Илон Маск отказался от приглашения движения ХАМАС посетить Газу вслед за Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск прокомментировал публикацию с приглашением ХАМАС в соцсети X. По его словам, сейчас это «кажется немного опасным».

«Но я верю, что долгосрочное процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — добавил он.

Напомним, что на данный момент предприниматель находится с визитом в Израиле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху совершил с Маском поездку на юг страны — там он показал ему последствия атаки ХАМАС 7 октября.

Сейчас между ХАМАС и Израилем действует гуманитарное перемирия. В понедельник, 27 ноября, стороны договорились о его продлении еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в Газе заложников.