Маск ответил на приглашение посетить сектор Газа
Американский миллиардер Илон Маск отказался от приглашения движения ХАМАС посетить Газу вслед за Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.
Маск прокомментировал публикацию с приглашением ХАМАС в соцсети X. По его словам, сейчас это «кажется немного опасным».
«Но я верю, что долгосрочное процветание Газы пойдет на пользу всем сторонам», — добавил он.
Напомним, что на данный момент предприниматель находится с визитом в Израиле. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху совершил с Маском поездку на юг страны — там он показал ему последствия атаки ХАМАС 7 октября.
Сейчас между ХАМАС и Израилем действует гуманитарное перемирия. В понедельник, 27 ноября, стороны договорились о его продлении еще на два дня для освобождения большего числа удерживаемых в Газе заложников.
Текущая пауза в боевых действиях продлится до утра 30 ноября. При этом СМИ сообщали, что Египет, Катар, США и Израиль обсуждают возможность нового продления перемирия.