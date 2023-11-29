Пока вы спали: резолюция ООН по Израилю и заявление Рябкова об отношениях РФ и НАТО

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Генсек ООН не считает гуманитарное перемирие в Газе выходом

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ООН продолжает настаивать на немедленном освобождении из сектора Газа всех заложников и прекращении огня, подчеркивая, что гуманитарное перемирие в зоне израильско-палестинского конфликта — не выход. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, пишет ТАСС.

Он указал, что гуманитарное перемирие — это «символ надежды», но на деле оно не решает проблем этого конфликта. Гутерриш считает, ООН нужно добиться полного прекращения огня, которое приведет к освобождению всех заложников и даст возможность поставлять жителям Газы гуманитарную помощь.

Фрегат Черноморского флота поразил военные цели ВСУ залпом ракет «Калибр»

Фрегат Черноморского флота РФ нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военное ведомство уточняет, что залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами по военным целям армии Украины выполнен успешно. Назначенные цели поражены.

ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить Голанские высоты

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю вывести свои войска с Голанских высот. Об этом пишет ТАСС.

За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. Восемь государств, в том числе США и Великобритания, выступили против, еще 62 страны воздержались. Соавторами резолюции выступили в том числе Алжир, Венесуэла, Египет, Иордания, Ирак, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, ОАЭ, Сирия, Тунис.

В резолюции содержится требование, «чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года». Кроме того, в резолюции утверждается, что «оккупация сирийских Голан» — камень преткновения на пути к достижению мира.

МВД предложило обязать иностранцев при въезде в РФ подписывать «соглашение о лояльности»

Ввести понятие «соглашение о лояльности» для мигрантов предлагает МВД РФ. Оно подразумевает согласие иностранных граждан на соблюдение при въезде в страну ряда ограничений. Среди них: отрицание традиционных семейных ценностей, запрет на дискредитацию государственной политики РФ и искажение вклада советского народа в победу над фашизмом. Об этом пишет ТАСС.

Документ предусматривает, что мигрантам будет установлен запрет «злоупотреблять правом на свободу информации».

Рябков заявил, что восстановление отношений РФ и НАТО исключено

Россия и НАТО в обозримом будущем не смогут восстановить свои отношения. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает газета «Известия».

«Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства», — добавил он.